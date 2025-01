POL-PDLD: Edenkoben - Falschfahrer auf der A65

Kandel (ots) - In der Nacht vom 21.01.25 auf 22.01.25 haben Unbekannte versuchte in Kandel in der Waldstraße sowohl in ein Bürogebäude als auch im Gebäude daneben in das Gemeindezentrum einer Kirchengemeinde einzudringen. Die Täter versuchten die Türen aufzuhebeln, was ihnen aber letztendlich an beiden Gebäuden nicht gelang. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, ...

