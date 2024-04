Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trickbetrug - nicht mit uns! Präventionsarbeit der Nordthüringer Polizei

Nordthüringen (ots)

"Ein Polizeibeamter auf Nordthüringentour, um vor Trickbetrügern zu schützen" - so könnte man kurz und knapp den Kern der Arbeit von Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel beschreiben. Der Präventionsbeamte der Landespolizeiinspektion Nordhausen kämpft gegen die zunehmende Anzahl an Betrügereien in den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld, Kyffhäuser und Unstrut-Hainich.

Vermehrt kommt es hier zu Aktivitäten von Betrügern am Telefon, bei denen sie vor allem ältere Menschen versuchen, "auf´s Glatteis zu führen" und ihnen mittels Anrufen viel Geld zu entlocken. Vom klassischen Schockanruf - dem Vortäuschen eines schweren Verkehrsunfalls, verursacht durch einen nahen Angehörigen, um eine Kautionszahlung zu vereinbaren - bis hin zu falschen Polizisten, die vor Einbrecherbanden warnen und Wertgegenstände sowie Bargeld in Obhut nehmen wollen. Die Betrugsmaschen sind schier unerschöpflich. Die Verbrecher legen hier eine hohe Kreativität an den Tag, um ihrer kriminellen Energie Genüge zu tun.

Am Nachmittag des 9. April 2024 besuchte der Kriminalhauptkommissar die Pfarrgemeinde "Dom zum Heiligen Kreuz" in Nordhausen und gab den Interessierten Tipps und Tricks zum Schutz vor Telefontrickbetrügern. Das Plenum staunte nicht schlecht, welche Betrugsmaschen der Polizei bereits bekannt sind und wie Bürger um ihr erspartes Geld gebracht werden. Im Gespräch mit den Zuhörern kristallisierte sich heraus, dass eine Vielzahl der Anwesenden bereits eigene Erfahrungen und Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Ritschel warnte vor Geschäften am Telefon, auch wenn sich die Anrufer als Polizisten, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen ausgeben: "Vereinbaren Sie in keinem Fall Geldübergaben und schützen Sie ihre persönlichen Daten. Niemanden am Telefon geht es etwas an, wo Sie wohnen, bei welcher Bank sie Kunde sind oder mit wem Sie zusammenwohnen! Seien Sie um Gottes willen nie arglos, Sie sehen ihren Gesprächspartner im Telefonat nicht!"

Pfarrer Steffen Riechelmann bedankte sich für die Präventionsarbeit in seiner Pfarrgemeinde. Er kann sich vorstellen, regelmäßig mit dem Hauptkommissar zusammen solche Veranstaltungen zu organisieren. Wenn auch Sie Interesse an einer Beratung zu diesen oder anderen Themen in den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld, Kyffhäuser und Unstrut-Hainich haben, dann melden Sie sich bei:

Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel

Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiliche Beratungsstelle Darrweg 42, 99734 Nordhausen Telefon: 03631/96-1504 E-Mail: beratungsstelle.nordhausen@polizei.thueringen.de

