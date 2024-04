Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stürmisches Wetter sorgt für Polizeieinsätze

Nordthüringen (ots)

Am Montagabend wurden Polizei und Feuerwehr in Nordthüringen aufgrund des stürmischen Wetters zu zahlreichen Einsätzen gerufen. Umgestürzte Bäume, die den kräftigen Windböen nicht standgehalten hatten, zählten zu den häufigsten Einsatzanlässen.

Gegen 20.30 Uhr sorgte im Kyffhäuserkreis ein umgestürzter Baum auf der Landstraße 1033 zwischen Dietenborn und Toba dafür, dass die Durchfahrt nicht mehr möglich war. Die Feuerwehr beräumte die Fahrbahn. Auch zwischen Wipperdorf und Bleicherode lag ein großer Ast auf der Fahrbahn und im Eichsfeld fiel ein Baum zwischen Streitholz und Bischhagen quer auf die Fahrbahn.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, nur vereinzelt kam es zu Beschädigungen. So etwa in Nordhausen, wo ein Baum, der in der Straße der Genossenschaften dem Sturm nicht standhalten konnte, auf ein geparktes Auto stürzte. In Ellrich führte ein umgefallenes Verkehrszeichen zu einem Schaden von etwa 500 Euro an einem Pkw. An der Schmücke wurden in der Kirchstraße die Warnbaken einer Baustelle gegen einen Pkw geweht, der hierdurch beschädigt wurde und in Mühlhausen blies der Sturm ein Trampolin auf ein abgestelltes Auto, welches zu Sachschaden an der Fahrzeugscheibe führte.

