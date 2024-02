Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher in Lietzscher Straße

Gera (ots)

Gera: Vier Gärten einer Gartenanlage in der Lietzscher Straße war in den vergangenen Tagen (24.02.2024 - 26.02.2024) Ziel unbekannter Täter. Diese drangen unberechtigt und anschließend gewaltsam in die dortigen Gartenlauben ein und verursachten Sachschaden. Des Weiteren wurden die Gärten durchwühlt. Gestohlen haben die Täter letztlich Werkzeug, ein Radio und zwei Taschen. Unerkannt gelang ihnen anschließend die Flucht. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen auf (Bezugsnummer 0051748/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell