BPOLI PW - GdpD POM: Schleusung endete mit Zurückweisung

Eine Streife der Bundespolizei stellte gestern Nachmittag unweit der Ortslage Schwennenz am Boboliner Damm eine sechsköpfige Personengruppe fest, welche kurz zuvor unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist war. Bei den Personen handelt es sich um fünf afghanische Staatsangehörige und einen Pakistani im Alter von 20 - 25 Jahren. Die Gruppe war unmittelbar zuvor auf der polnischen Seite abgesetzt worden. Als die Schleuser die Streife bemerkten, entfernten sie von der Grenze ins polnische Hinterland. Alle geschleusten Personen besitzen keine aufenthaltslegimitierenden Dokumente für die Bundesrepublik. Nach Abschluss der grenzpolizeilichen Ermittlungen erfolgte die Zurückweisung nach Polen über den ehemaligen Grenzübergang in Linken.

