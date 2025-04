Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Körperverletzung- hohe Geldstrafe

Pomellen (ots)

Am späten Abend wurde gestern in Pomellen ein 27- jähriger Pole angehalten und kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft Landshut suchte den Mann wegen Gefährlicher Körperverletzung. Ein bayrisches Gericht hatte ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 7200,00 EUR sowie 624,32 EUR Verfahrenskosten verurteilt. Diese hohen Geldsummen konnte der Mann nicht zahlen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert und musste jetzt ersatzweise eine 180- tägige Freiheitsstrafe antreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell