LPI-J: Rentnerin bestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zöllnitz: An einem Garagenkomplex brachten bisher unbekannte Sprayer ein Graffito an. Mit blauer Farbe sprühten sie im Zeitraum vom vergangenen Dienstag zum Mittwoch unleserliche Zeichen an die Außenfassade. Ein politisches Tatmotiv ist nicht erkennbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

