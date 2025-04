Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Schleusung endet am Bahnhof Pasewalk

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten stellten im Rahmen der bahnpolizeilichen Überwachung am Bahnhof Pasewalk einen 18- jährigen Afghanen und einen 36 Pakistani fest. Der Afghane war im Besitz eines gültigen Reisepasses mit russischem Visum. Der Pakistani reiste ausweislos. Beide waren nicht im Besitz von aufenthaltslegitimierenden Dokumenten. Die Männer wurden in Gewahrsam genommen. Während der durchgeführten Vernehmung äußerten die Personen ein Schutzbegehren für Deutschland. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sie über die sog. Belarus Route geschleust wurden. Mit einem Auto wurden sie von der weißrussisch- polnischen Grenze abgeholt und weiter bis an die polnisch- deutsche Grenze geschleust. Diese überquerten sie zu Fuß. Die Männer wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und Erteilung von Anlaufbescheinigungen für die Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz / Nostorf aus dem Gewahrsam entlassen.

