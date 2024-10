Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - ERGÄNZUNG WOCHENTAG

Mann im Streit verletzt

In der Nacht auf Sonntag verletzte ein Unbekannter in der Ulmer Innenstadt einen 36-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer.

Ulm (ots)

In unserer Erstmeldung fehlte der Wochentag (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5881092)

Die Tat ereignete sich am Sonntag (6.10.2024) gegen 3 Uhr in der Hirschstraße Ecke Glöcklerstraße. Zwischen einem 36-Jährigen und einer Personengruppe kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Streit. Aus dieser Gruppe wurde der 36-Jährige von einem bislang unbekannten Täter mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. Die Tätergruppierung entfernten sich daraufhin zu Fuß über die Neue Straße in Richtung Fischerviertel. Der 36-Jährige lief den Personen wohl einige Meter hinterher.

Der Verletzte begab sich anschließend zur Haltestelle Steinerne Brücke, an der sich noch weitere Personen befanden. Diese leisteten Erste Hilfe und verständigten Rettungskräfte und die Polizei. Mit einer Stichverletzung im Bauch brachten ihn die Rettungskräfte in eine Klinik wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei Ulm fahndete mit mehreren Streifen nach den Tätern. Dabei gelang es, zwei Verdächtige in Tatortnähe vorläufig festzunehmen. Da deren Tatbeteiligung bislang noch unklar ist, wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei Ulm hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Dabei bittet sie auch um Zeugenhinweise unter Tel. 0731/188-0.

Einer der Täter soll auffallend groß, etwa 180 bis 190 cm und von normaler Statur gewesen sein. Er soll eine graue Jacke und blaue Jeans getragen haben. Eine weitere Person soll ca. einen Kopf kleiner, von etwas fülligerer Statur gewesen sein und ein rundes Gesicht gehabt sowie eine Brille getragen haben. Beide hatten braune oder schwarze Haare.

