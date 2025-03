POL Schwaben Nord: Polizei stoppt LKW-Fahrer mit Fahrerkarte eines Kollegen

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Mittwochnachmittag (12.03.2025) touchierte ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Ford in der Waxensteinstraße. Mit Hilfe einer aufmerksamen 12-Jährigen konnte die Polizei einen 66-Jährigen als Unfallverursacher identifizieren. Gegen 15.15 Uhr fuhr der 66-jährige Fahrer eines Kleintransporters in Richtung Blücherstraße. Hierbei streifte er das geparkte Auto und ...

