BPOLI PW - GdpD POM: Geldstrafen konnten nicht bezahlt werden

Ein 32- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde in Pomellen als Insasse in einem Transporter mit polnischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Gießen wegen Betruges. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 600,00 EUR sowie 86,00 EUR Verfahrenskosten nicht zahlen. Er muss jetzt eine 30- tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz absitzen.

Auch ein 47- jähriger Rumäne konnte die geforderte Geldstrafe nicht zahlen. Er wurde an gleicher Stelle als Mitfahrer in einem PKW festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld fahndete nach ihm wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Geldstrafe betrug hier 1200,00EUR, die Verfahrenskosten waren auf 168,82EUR festgelegt. Er musste eine 30- tägige Ersatzfreiheitsstrafe in Neustrelitz antreten.

