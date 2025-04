Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dreister Diebstahl im Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag, 5. April, kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven-Mitte.

Ersten Erkenntnissen zufolge trug ein Ehepaar ihren Einkauf etappenweise in ihre Wohnung an der Bürgermeister-Smidt-Straße. Die Wohnungstür war dazu lediglich angelehnt. Als die 90-Jährige Frau den Rest des Einkaufes durch das Treppenhaus nach oben brachte, kam ihr ein junger Mann mit einer Geldkassette unter dem Arm aus ihrer Wohnung entgegen. Die Frau schaltete schnell und versuchte noch couragiert, den Dieb festzuhalten. Allerdings konnte sich dieser durch Fuchteln losreißen und durch das Treppenhaus flüchten.

Der Täter wird auf ca. 20 bis 25 Jahre alt geschätzt. Er soll zwischen 1,70m bis 1,75m groß sein und dunkle Haare haben. Zum Tatzeitpunkt soll er ein weißes T-Shirt, weiße Schuhe und dunkle Oberbekleidung getragen haben.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 0471 953 4444 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell