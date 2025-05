Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin ruft nach häuslicher Gewalt die Polizei zu Hilfe

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag (08.05.2025) wählte eine Hagenerin um 23.30 Uhr den Notruf der Polizei und gab an, dass ihr Mann ihr Gewalt androhe. Zwei Polizistinnen trafen an der Anschrift auf die Frau und ihren 34-jährigen Ehemann. Die Hagenerin schilderte, auf der Couch eingeschlafen zu sein. Der 34-Jährige habe sie geweckt, angeschrien und damit gedroht, sie mit einem Schuhlöffel zu schlagen. Bereits wenige Tage zuvor sei es zu solch einem Vorfall gekommen. Seit Beginn der Ehe sei sie immer wieder von ihrem Mann körperlich angegangen, verletzt und beleidigt worden. Mit dem Schuhlöffel aus Metall habe er sie bereits öfter geschlagen. Der 34-Jährige bestritt die Angaben seiner Frau. Es sei lediglich zu einem verbalen Streit gekommen und er habe die Hagenerin weder bedroht noch in der Vergangenheit geschlagen. Die Beamtinnen verwiesen den 34-Jährigen des Hauses und sprachen ein zehntägiges Rückkehrverbot gegen ihn aus. Seine Schlüssel wurden an seine Frau übergeben. Die Polizistinnen fertigten eine Strafanzeige. (arn)

Sind auch Sie Opfer von häuslicher Gewalt geworden?

Dann zögern Sie nicht, die Polizei zu verständigen. Häusliche Gewalt ist strafbar und keine Privatangelegenheit. Denn jeder Mensch hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Polizei wird alles Erforderliche tun, um Sie zu schützen. Sie können jederzeit in Begleitung einer Person Ihres Vertrauens und/oder eines Rechtsbeistands Anzeige erstatten. Es gibt zudem zahlreiche Stellen, die Sie unterstützen.

Weitere Anlaufstellen:

Setzen Sie sich am besten mit einer Beratungs- oder Interventionsstelle für Häusliche Gewalt in Verbindung. Den Kontakt in Ihrer Nähe vermittelt Ihnen die Polizei.

Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" erreichen Sie rund um die Uhr und in vielen Sprachen unter: Telefon: 0 8000 116 016

Das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" ist hier telefonisch erreichbar: 0800 123 9900.

Frauenberatungsstelle Hagen

Telefon: 02331 15888 Homepage: http://www.frauenberatung-hagen.de/frauenberatung/

Weißer Ring Hagen

Telefon: 0151 5516 4755 Homepage: https://hagen-nrw-westfalen-lippe.weisser-ring.de/

