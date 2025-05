Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb versucht vergeblich zu flüchten und wird festgenommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Nachdem ein 49-Jähriger am Donnerstag (08.05.2025) gegen 17 Uhr in einem Discounter in der Wehringhauser Straße Ware entwendete, nahmen Polizisten den Mann aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. Der Ladendieb konnte im Bereich der Augustastraße durch die Beamten angetroffen und festgehalten werden. Er war geflüchtet, nachdem ein Mitarbeiter ihn darauf ansprach, Tabak aus der Auslage genommen und in seiner Tasche verstaut zu haben. Zunächst stritt der 49-Jährige den Diebstahl gegenüber dem Mitarbeiter ab. Als dieser angab, die Polizei zu verständigen, händigte der Ladendieb die Ware aus und rannte davon. Der alkoholisierte 49-Jährige (1,5 Promille) hatte ein Taschenmesser in seiner Hosentasche. Der Mann muss sich deshalb wegen Ladendiebstahls mit Waffen verantworten. Aufgrund bestehender Haftgründe wurde er durch eine Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. (arn)

