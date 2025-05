Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Versuchtes Tötungsdelikt in Haspe - 51-jähriger Mann verletzt Ex-Partnerin mit Messer

Hagen-Haspe (ots)

Ein 51-jähriger Hagener verletzte am Freitagnachmittag (09.05.2025) in Haspe seine Ex-Partnerin mit einem Messer. Die 40-Jährige hielt sich gegen 15.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Ährenstraße auf. Dort traf sie auf den Tatverdächtigen, der sie ersten Erkenntnissen zufolge unvermittelt mit dem Messer angriff. Dabei wurde die 40-Jährige schwer verletzt. Nach einer zeitnahen ärztlichen Untersuchung und Behandlung konnte Lebensgefahr vorerst ausgeschlossen werden. Polizeibeamte trafen den 51-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort an und nahmen ihn vorläufig fest. Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Mordkommission der Hagener Polizei eingesetzt. Es wird nachberichtet. (sen)

