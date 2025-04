Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall in Heidelberg Pfaffengrund - Internet und Telefon lahmgelegt

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 22:40 Uhr befuhr ein 19-jähriger VW Golf Fahrer mit seinem 17-jährigen Beifahrer die Obere Rödt in westliche Richtung. Gleichzeitig befuhr ein 26-jähriger Taxifahrer mit zwei Senioren den Kranichweg in Richtung Obere Rödt, um diese zu queren. An der Kreuzung missachtete der 19-jährige Golf Fahrer die Vorfahrt, wodurch die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten. Das Taxi wurde beim Unfallhergang auf einen Stromverteiler geschoben, der dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Letztendlich kamen beide Fahrzeuge frontal zueinander zum Stehen. In beiden Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst. Die Insassen des Taxis sowie der Beifahrer des Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Stromverteiler wurde so strk beschädigt, dass es danach zu Störungen der Telefon- und Internetversorgung kam. Ein Techniker wurde durch die Polizei verständigt. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

