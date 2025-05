Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Zeit von Mittwoch (07.05.2025) 20 Uhr bis Freitag (09.05.2025) 18 Uhr brachen unbekannte Täter in der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße in vier Kellerräume ein.

Die Diebe konnten ungehindert das Mehrfamilienhaus betreten und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen. Angaben zum Diebesgut liegen bisher noch nicht vor.

Wer hat in der Tatzeit verdächtige Personen beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen. Hinweise bitte an die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331 986 2066. (ko)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell