Polizei Gütersloh

POL-GT: Erneuter Betrug durch Schockanruf - 89-Jähriger aus dem Kreis Gütersloh übergibt Bargeld in Bielefeld

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock/ Bielefeld (MK) - Abermals hat ein sogenannter Schockanruf am Donnerstag (03.04., 12.00 Uhr) dazu geführt, dass ein älterer Herr aus Schloß Holte-Stukenbrock einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag an hinterhältige Betrüger verloren hat.

Den Erkenntnissen zufolge erhielt der 89-Jährige einen ersten Anruf in den Mittagsstunden. Seine Tochter sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und nur eine Kaution könne sie noch vor einer Inhaftierung bewahren. Mit dieser bekannten Masche hielten die Betrüger in den folgenden Stunden die Sorge und die Angst des Seniors in vielen Telefonaten hoch. Der Anrufer erzählte die perfide Lügengeschichte und gab sich dabei als Anwalt aus. Zur Übergabe des Bargeldes lockten die Täter den gutgläubigen Mann aus dem Kreis Gütersloh nach Bielefeld. Am Nachmittag kam es dann zu einer finalen Übergabe im Bereich der Falkstraße.

Der Beschreibung nach war der Abholer jüngeren Alters und eher klein. Er hatte einen dunklen Vollbart, dunkle Haare und wirkte ungepflegt. Der Mann war dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Abholer geben oder hatte am Donnerstagnachmittag im Bereich der Falkstraße verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

