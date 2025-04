Polizei Gütersloh

POL-GT: 13-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (03.04., 18.55 Uhr) erlitt ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen war der Unfallhergang wie folgt:

Ein 12-jähriger Fahrradfahrer befuhr vom Ulmenweg kommend eine Wiese in Höhe eines Spielplatzes. Beim Kreuzen des Geh- und Radwegs an der Straße Am Abrocksbach kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden 13-jährigen E-Scooter-Fahrer, welcher den Geh- und Radweg in Richtung Eichenweg befuhr.

Der E-Scooter-Fahrer stürzte und erlitt in der Folge des Unfalls schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster unterstützt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell