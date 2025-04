Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei ermittelt und sucht Zeugen nach Verkehrsunfall im Ortsteil Häger

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (MK) - Die Polizei Gütersloh ermittelt derzeitig nach einem Verkehrsunfall, welcher sich am Sonntagmorgen (30.03., 08.00 Uhr) im Ortsteil Häger an der Einmündung Engerstraße/ Hägerstraße ereignet hatte.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Porsche 911 die Engerstraße und bog nach links in die Hägerstraße ab. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die Person beim Abbiegen die Kontrolle über das Auto. In der Folge kam der Porsche zunächst nach rechts von der Fahrbahn der Hägerstraße ab, kollidierte dort mit einer Werbetafel und anschließend mit einem Gartenzaun. Das Fahrzeug war stark beschädigt und wurde durch einen beauftragten Abschleppdienst abtransportiert. Der geschätzte Gesamtsachschaden lag bei rund 130 000 Euro.

Unklar ist bisher, durch wen der Porsche gefahren wurde. Melder des Unfalls gaben an, kurz nach dem Verkehrsunfall an der Unfallstelle vorbeigekommen zu sein und am beschädigten Porsche ausschließlich eine schwarzhaarige Frau gesehen zu haben. Der Beschreibung nach war diese etwa 20 Jahre alt, schlank und zwischen 1,60 - 1,70 Meter groß. Die Frau hatte ein südländisches Aussehen. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, war lediglich der Fahrzeughalter sowie weitere Unbeteiligte vor Ort. Aufgrund bestehender Zweifel an den bislang unterschiedlichen Aussagen zur Person, die das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat, ordnete die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Sicherstellung zur Beweissicherung des Porsche an.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes Porsche 911 4S Coupé, Typ 997, Baujahr 2010.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen oder kann Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin des Porsche 911 zum Unfallzeitpunkt geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

