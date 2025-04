Polizei Gütersloh

POL-GT: Randalierer am Bahnhof

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein 28-jähriger Gütersloher fiel am Mittwochabend (02.04., 20.25 Uhr) auf, da er auf dem Bahnhofsvorplatz mehrere Personen verbal angriff. Der Mann war sichtlich aufgebracht. Ein Zugang zu ihm war nicht möglich. Letztendlich sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich sehr stark. Anschließend rannte er in das Bahnhofsgebäude. Dort schrie er herum. Weiterhin war es nicht möglich, ihn zu beruhigen. Er schrie und verhielt sich distanzlos. Letztendlich wurde ein Distanzelektroimpulsgerät (Taser) nach mehrfacher Ankündigung gegen ihn eingesetzt, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Gegen die Fesselung wehrte er sich fortwährend. Mehreren Polizeibeamten gelang schließlich die Ingewahrsamnahme. Der Gütersloher wurde in ein Krankenhaus eingewiesen. Es bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Drei Polizisten erlitten im Zuge des Einsatzes leichte Verletzungen.

