Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei warnt vor Ticketkauf im Internet

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Vermehrt kommt es in den letzten Wochen zu betrügerischen Ticketverkäufen im Internet. Die Betrüger agieren über eine bekannte Verkaufsplattform und bieten Tickets für hochrangige Fußballspiele an. Die Polizei warnt vor dieser Masche. Seien Sie äußerst wachsam. In den vorliegenden Fällen senden die Verkäufer als vermeintliche Sicherheit ein Foto eines Personalausweises mit, um ihre Seriosität zu unterstreichen. Das Problem besteht darin, dass die Fotos der Ausweise ebenfalls betrügerisch im Internet erlangt worden sind und es sich bei der Person auf dem Ausweis nicht um die verkaufende Person handelt. Selbst bei Überweisungen auf ein deutsches Konto kann man nicht sicher sein, dass es sich um einen ehrlichen Verkauf handelt. Folgende Regeln sollten für den Erwerb von Ware über Verkaufsplattformen gelten: Beim Kauf sollte man immer Bezahlmöglichkeiten nutzen, bei welchen ein Käuferschutz gilt. Noch besser: Suchen Sie sich einen Verkäufer in der Nähe und holen Sie die Tickets persönlich ab oder nutzen Sie direkt eine offizielle Ticketbörse. Senden Sie selbst nie ein Foto Ihres Ausweises, da die Gefahr besteht, dass dieses ebenso zur Begehung von Betrugsstraftaten benutzt werden könnte.

