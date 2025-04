POL-GT: Fahrradprüfung an der Altstadtschule Gütersloh

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Ein 28-jähriger Gütersloher fiel am Mittwochabend (02.04., 20.25 Uhr) auf, da er auf dem Bahnhofsvorplatz mehrere Personen verbal angriff. Der Mann war sichtlich aufgebracht. Ein Zugang zu ihm war nicht möglich. Letztendlich sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich sehr stark. Anschließend rannte er in das Bahnhofsgebäude. Dort schrie er herum. Weiterhin war es nicht möglich, ihn zu beruhigen. Er schrie und ...

