Polizei Hagen

POL-HA: 37-Jähriger bedroht Mann mit Messer und verletzt Polizistin

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstagmorgen (10.05.2025) bedrohte ein 37-Jähriger einen Autofahrer und verletzte anschließend eine Polizeibeamtin im Rahmen eines Widerstands.

Auf der Grundschötteler Straße trafen sie gegen 7 Uhr einen Mann an, der zuvor einen 24-jährigen Autofahrer mutmaßlich unter Vorhalt eines Messers bedroht hatte, als dieser verkehrsbedingt gehalten hatte. Dem 24-Jährigen gelang es mit seinem Wagen zu flüchten und er alarmierte richtigerweise umgehend die Polizei.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, lief der tatverdächtige Mann bedrohlich auf die Beamten zu, woraufhin sie den Mann zu Boden brachten und ihn in den Streifenwagen bringen wollten. Dabei sperrte sich der Mann und verletzte eine Polizistin leicht. Der bereits polizeibekannte Mann machte einen psychisch auffälligen Eindruck und gab an, unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen. Nach einer ärztlichen Einschätzung auf der Polizeiwache wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten leiteten mehrere Verfahren gegen ihn ein. Die Ermittlungen dauern an. (rst)

