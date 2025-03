Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (13.03.2025) beschädigte ein 24-Jähriger mehrere Blumenkästen vor einem Geschäft in der Neuburger Straße. Anschließend ging er eine Dame mit ihrem Hund körperlich an.

Gegen 10.45 Uhr beobachtet eine Dame, wie der 24-Jährige die Blumenkästen beschädigte. Sie sprach den jungen Mann an. Dieser warf daraufhin offenbar einen Stein auf die Dame, verfehlte sie aber. Zudem trat er offenbar den Hund der Dame. Anschließend flüchtete der 24-jährige Mann.

Im Rahmen der Fahndung stellten Einsatzkräfte den 24-Jährigen im nahen Umfeld fest. Bei der Kontrolle verhielt sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Beamten in ein entsprechendes Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 24-Jährigen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Dame mit ihrem Hund, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 Zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell