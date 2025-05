POL-HA: Auto überschlägt sich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit

Hagen | Märkischer Kreis (Menden) (ots) - Der gestern festgenommene 17-jährige deutsche Staatsangehörige wurde heute, am 11.05.2025, dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Hagener Polizei dauern an. (hir) Rückfragen bitte an: ...

