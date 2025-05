Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung an Tankstelle gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Freitagabend (09.05.2025) wurde ein 22-jähriger Hagener gegen 22 Uhr in der Wehringhauser Straße bei einer körperlichen Auseinandersetzung schwer verletzt. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, mit seinem Fahrzeug an der Tankstelle auf vier junge Männer getroffen zu sein. Diese hätten angefangen, ihn mehrfach zu beleidigen und sich respektlos verhalten. Als er sie darauf ansprach, seien die Personen aggressiv geworden. Der 22-Jährige sei angegriffen worden, konnte hierzu jedoch keine genaueren Angaben machen. Der Hagener musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

