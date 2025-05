Polizei Hagen

POL-HA: Raub auf 33-Jährigen - Täter flüchtig

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Samstagabend (10.05.2025) im Bereich des Hasper Torhauses einen 33-jährigen Mann ausgeraubt. Der Mann hielt sich gegen 22.20 Uhr an der Voerder Straße / Ecke Kölner Straße auf, als er von mehreren männlichen Personen angesprochen und anschließend unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe bedroht wurde. Die Personengruppe bewegte sich in Richtung Hasper Kreisel, wo sie auf den 33-Jährigen einschlugen und ihn zu Boden stießen. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden ihm seine Bauchtasche sowie sein Handy entwendet. Zudem gab eine der Personen einen Schuss in die Luft ab. Daraufhin ließ die Gruppe von dem 33-Jährigen ab und entfernte sich über den Hüttenplatz in Richtung Werkstraße. Der 33-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den bislang flüchtigen Tätern.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

- männlich - zwischen 16 und 22 Jahre alt - etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß - kräftige Statur - südländisches Erscheinungsbild - dunkel bekleidet

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den flüchtigen Männern oder Jugendlichen machen? Hinweise werden jederzeit von der Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

