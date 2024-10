Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Auffahrunfall führt zur Vollsperrung der Autobahn

Mönchengladbach-BAB 61, 03.10.2024, 12:05 Uhr, zwischen den AS Holt und Nordpark (ots)

Heute kam es gegen 12:00 Uhr auf der BAB 61 in FR Venlo zu einem Auffahrunfall mit mehreren PKW. Insgesamt waren 7 Fahrzeuge an dem Unfall auf der linken Fahrspur zwischen den Anschlussstellen Holt und Nordpark beteiligt. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sofort weitere Kräfte nach, um die technische Rettung und die medizinische Versorgung parallel zueinander sicherstellen zu können. Nach der Sichtung durch den zuerst eintreffenden Notarzt wurden insgesamt 13 Personen als verletzt erkannt. 4 von diesen Personen erlitten mittelschwere Verletzungen, 3 Personen wurden leicht verletzt. Diese 7 Patienten wurden in Krankenhäuser in Mönchengladbach transportiert. 6 Personen verblieben an der Einsatzstelle, nachdem sie durch einen Notarzt ambulant behandelt wurden. 4 Personen wurden betreut, alle unverletzt aber betroffen.

Mehrere PKW waren nicht mehr fahrbereit. Bei einem Hybridfahrzeug löste die Feuerwehr sicherheitshalber den Batterienotschalter aus. Während der gesamten Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr musste die BAB 61 in FR Venlo vollgesperrt werden. Es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Alarmiert waren die Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk) und II (Holt) der Berufsfeuerwehr, der Rüstwagen, der Abrollbehälter zur Versorgung von Verletzten und ein Mannschaftstransportfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Hardt und Information und Kommunikation (IuK) der Freiwilligen Feuerwehr, 7 Rettungswagen aus der Regelversorgung, die Rettungsdienstverstärkung mit 4 Rettungswagen, 3 Notärzte, der Leitende Notarzt und drei Führungsdienste der Berufsfeuerwehr. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz im Stadtgebiet durch die Einheiten Neuwerk und Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr verstärkt. Insgesamt rund 50 Einsatzkräfte.

Einsatzleiter: Ltd. städt. Branddirektor Dirk Schattka

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell