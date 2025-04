Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Zwei Kinder bei Verpuffung verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in Bad Essen in der Feldstraße zu einem Unfallgeschehen im Garten eines Einfamilienhauses. Zwei Jungen im Alter von 10 und 12 Jahren spielten gegen 17.20 Uhr auf dem Grundstück, als sie im angrenzenden Schuppen den Füllstand des Kraftstofftanks eines dort abgestellten, nicht fahrbereiten Motorrades überprüfen wollten. Hierbei entzündeten sie mittels eines Streichholzes Kraftstoffgase im Tank, woraufhin es zu einer Verpuffung kam. Ein offenes Feuer entstand nicht. Beide Kinder erlitten Verletzungen im Gesichtsbereich. Der 10-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 12-Jährige wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

