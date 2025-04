Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unglücksfall im Bereich der Nette

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag fanden Spaziergänger gegen 16:20 Uhr einen leblosen Körper in der Nette in der Nähe der Straße An der Nette und informierten die Polizei. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 40-jährigen Osnabrücker. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Es liegen derzeitig keine Hinweise für ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen zu den genaueren Umständen dauern an.

