Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Aufbruch zweier Fahrzeuge

Altenburg (ots)

Altenburg / Treben: Im Zeitraum vom 03.04.2025, 18:30 Uhr bis zum 04.04.2025, 07:00 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Person in der Straße Am Bahnhof zwei abgestellte Fahrzeuge gewaltsam zu öffnen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurde mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs versucht, sich Zugang zu den Fahrzeugen zu verschaffen. Beide Versuche blieben erfolglos. Allerdings entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Betrag. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen im Umfeld geben können, sich unter der Telefonnummer 03441 / 471 - 0 an die Polizeiinspektion Altenburger Land zu wenden. (Bezugsnummer: 0086584/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell