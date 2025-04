Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pfefferspray-Attacke im Park

Gera (ots)

In den frühen Nachtstunden am Samstag den 05.04.2025 kam es im Park der Jugend in Gera zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde durch einen Beteiligten ein Pfefferspray eingesetzt, wodurch eine Person leicht verletzt wurde. Die Gruppierung, aus der der Täter handelte, entfernte sich zunächst mittels Straßenbahn vom Tatort, konnte jedoch wenig später durch Polizeikräfte festgestellt werden. Das vermeintliche Tatmittel sowie ein weiteres Pfefferspray konnten sichergestellt werden und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell