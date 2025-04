Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tätliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht.

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am 05.04.2025 kam es gegen 15:30 Uhr am Busbahnhof zu einer tätlichen Auseinandersetzung an der insgesamt 4 Personen im Alter von 27 bis 21 Jahren beteiligt waren. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde zunächst ein Geschädigter von zwei Angreifern attackiert, wobei auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Als sich ein zweiter Geschädigter einmischte soll dieser ebenfalls besprüht und in der Folge verjagt worden sein. Anschließend soll es auf den ersten Geschädigten einen erneuten Angriff mit Schlägen und Tritten gegeben haben. Allerdings erlitt auch einer der vermeintlichen Angreifer eine Kopfplatzwunde.

Die Altenburger Polizei ermittelt mit der Bezugsnummer 0087726/2025 und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Tel. 034474710 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell