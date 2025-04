LPI-G: Uneinsichtige 18-Jährige mit falschen Kennzeichen am Fahrzeug

Altenburger Land (ots) - Treben/Trebanz: In der Nacht vom 03.04.2025 zum 04.04.2025 versuchten unbekannte Täter an einer Baustelle Am Bahnhof zwei Fahrzeuge aufzubrechen. Dies gelang zwar nicht aber der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

