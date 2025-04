Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Blumengeschäft

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Im Zeitraum vom Freitag, den 04.04.2025, 18:00 Uhr, bis Samstag, den 05.04.2025, 07:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Blumengeschäft. Nach derzeitigem Stand verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zum Grundstück und beschädigte die Hintereingangstür, um in das Geschäft zu gelangen. Hierbei entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Einbruchsversuch blieb glücklicherweise erfolglos. Der Täter flüchtete jedoch unerkannt. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0087596/2025) (SR)

