Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand in Mehrfamilienhaus - 21-Jährige leicht verletzt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag brach gegen 00:45 Uhr ein Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Clemensstraße aus. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte in die brandbetroffene Wohnung vorrücken, wo sie auf die leicht verletzte 21-jährige Bewohnerin stießen. Die junge Osnabrückerin wurde durch die Feuerwehr folglich evakuiert und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die anderen Bewohner wurden ebenfalls von der Feuerwehr aus dem Haus begleitet und konnten dieses somit unbeschadet verlassen. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell