POL-PDPS: Pirmasens - Zwei Ladendiebstähle Kaufland

Polizei Pirmasens (ots) - Bereits am 10.04.2025 war einem Mitarbeiter des Kauflandes in der Wiesenstraße eine Frau aufgefallen, die einen Rasierer aus einer Verpackung entnahm zu einem preisgünstigen Rasierer zusätzlich in dessen Verpackung steckte. An der Kasse bezahlte sie dann den günstigen Rasierer. Die Person konnte vor Verlassen des Kauflandes nicht rechtzeitig angesprochen werden. Am 11.04.2025 war die Frau ...

mehr