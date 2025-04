POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung an Rollladen

Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter in ein Haus in der Bahnhofstraße einzubrechen. Eine Hausbewohnerin stellte am Freitagmorgen Beschädigungen an ihrer Haustür fest und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten Einbruchspuren an der Eingangstür feststellen. Gegenüber den Polizisten erklärte die Frau, in der Nacht zwar Geräusche vernommen zu haben, ...

