Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter in ein Haus in der Bahnhofstraße einzubrechen. Eine Hausbewohnerin stellte am Freitagmorgen Beschädigungen an ihrer Haustür fest und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten Einbruchspuren an der Eingangstür feststellen. Gegenüber den Polizisten erklärte die Frau, in der Nacht zwar Geräusche vernommen zu haben, sich jedoch nichts weiter dabei gedacht zu haben. Die Polizei hat ein Verfahren wegen versuchtem Wohnungseinbruch eingeleitet und fragt: Hat jemand in der vergangenen Nacht etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

