Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw stößt mit Schulbus zusammen - Mehrere Kinder verletzt

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagmittag kam es im Bereich der Fehrbacher Grundschule zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Schulbus. Mehrere Kinder wurden verletzt. Die Fahrerin eines Opels fuhr auf der auf der St. Josef-Straße und bog im Einmündungsbereich zur Baumgartenstraße nach rechts ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Schulbusses, der in Richtung Tiroler Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt neun Kinder leicht verletzt. Ein Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zwei weitere Kinder wurden von den verständigten Eltern ebenfalls zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert. Sie holten ihre Kinder vor Ort ab. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. |krä

