Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (29.01.2025) gegen 11.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Herrenberg ereignete und bei der ein elfjähriges Mädchen leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Das Kind war zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung der Bushaltestellen unterwegs. Kurz vor dem Zebrasteifen im Bereich eines Kiosks fuhr ...

