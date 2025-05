Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte brechen in Kindergarten und Schule ein

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (09.05.2025) gegen 16 Uhr und Montag (12.05.2025) gegen 6.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Kindergarten und einer Schule in Hohenlimburg. Ob es sich in den beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Einbrecher drangen gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung in der Sudetenstraße ein, durchwühlten sie und entfernten sich unerkannt. Informationen zu etwaiger Tatbeute liegen aktuell nicht vor.

Auch die Schule in der nahegelegenen Wachtelstraße wurde Ziel von Einbrechern. Hier verschafften sich Unbekannte ebenfalls Zutritt durch ein Fenster und gelangten so in mehrere Räume, die sie verwüsteten. Ob sie etwas entwendeten, ist aktuell nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei jederzeit unter 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell