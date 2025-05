Polizei Hagen

POL-HA: Harley-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Kölner Straße übersah eine Autofahrerin am Montag (12.05.2025) gegen 19 Uhr einen Harley-Fahrer, als sie aus einer Einfahrt fuhr und sich in den fließenden Verkehr einordnen wollte. Die 46-jährige Hyundai-Fahrerin gab bei der Unfallaufnahme an, dass sie einem vorausfahrenden Auto gefolgt sei. Als die Person vor ihr aus der Einfahrt fuhr, habe sie gedacht, dass die Straße frei ist. Sie erfasste jedoch den Motorradfahrer und touchierte ihn mit der linken Front ihres Fahrzeugs. Der 29-jährige Harley-Fahrer, der in Richtung Gevelsberg auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, geriet ins Schleudern und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (arn)

