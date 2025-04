Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall in Klein Zetelvitz im LK V-G.

Greifswald (ots)

Am 03.04.2025 gegen 06:45 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 8 in der Ortslage Klein Zetelvitz ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 40-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes die Kreisstraße 8 in Richtung Sassen und kam in der Ortschaft Klein Zetelvitz zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Anschließend wurde der 40-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW Nissan, an dessen Steuer eine 45-jährige Fahrzeugführerin saß. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Mercedes leicht und die Fahrerin des Nissan schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in die Universitätsmedizin Greifswald gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 40-jährigen Unfallverursacher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein erster durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Es besteht daher der Verdacht, dass der Unfall auf die Alkoholisierung des 40-Jährigen zurückzuführen ist. Aus diesem Grund wurde bei dem 40-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von über 50.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Die Kreisstraße 8 in Klein Zetelvitz war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch die Polizei für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsbürger.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell