POL-ANK: Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln aus landwirtschaftlichem Betrieb in Dersekow bei Greifswald

Greifswald (ots)

Am 28.2025, gegen 06:50 Uhr, wurde der Polizei der Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln aus einem Agrarbetrieb in Dersekow gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 27.03.2025 zum 28.03.2025 gewaltsam in eine Lagerhalle des Betriebes ein und entwendeten mehrere Kanister mit Pflanzenschutzmitteln. Insgesamt wurden über 200 Liter im Wert von ca. 50.000 Euro entwendet.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam war zur Spurensuche und Beweissicherung vor Ort, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 5400, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

