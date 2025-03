Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Heringsdorf nach Sachbeschädigung im Hafen von Karlshagen auf der Insel Usedom Anfang März.

Insel Usedom (ots)

In der Nacht vom 08.03.2025 auf den 09.03.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Parkbänke im Hafen von Karlshagen auf der Insel Usedom. Die Täter rissen die Bänke aus der Verankerung, stellten sie um und warfen eine Bank sogar in einen Wassergraben in der Hafenstraße. Außerdem beschädigten die Täter ein Schild mit der Aufschrift "Angeln verboten" und knickten das Verkehrszeichen "Spielstraße" an der Straßenecke Am Hafen/Peenestraße um.

Erste Zeugenhinweise deuten unabhängig voneinander darauf hin, dass sich in der Tatnacht eine Personengruppe junger Männer mit lauter Musik in der Hafenstraße aufgehalten haben soll, die als Täter der Sachbeschädigungen in Betracht kommen.

Demnach soll es sich bei der Personengruppe um vier junge Männer im Alter von ca. 20 Jahren gehandelt haben, die alle von schlanker Statur gewesen sein sollen. Drei der Tatverdächtigen seien dunkel gekleidet gewesen, ein weiterer Täter habe einen hellen Pullover getragen. Wie bereits erwähnt, sollen die Männer über eine Musikbox Musik abgespielt haben.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro, die Kriminalpolizei in Heringsdorf ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen.

Zeugen, die im Tatzeitraum in Karlshagen auf der Insel Usedom Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378/279-101, der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

