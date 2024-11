POL-MI: Autos kollidieren auf Kreuzung

Petershagen (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben am Wochenende mindestens acht Autos in Petershagen durch blinde Zerstörungswut erheblich beschädigt. So kam zu Sachbeschädigungen an zwei Autos in der Hauptstraße. Dort zertrümmerte man an einem Opel Corsa eine Windschutzscheibe, an einem Fiat Panda wurden alle Reifen zerstochen und beide Außenspiegel abgetreten. Beide Autos hatten sich auf einem öffentlichen ...

