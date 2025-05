Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibeamte stellen drei jugendliche Tatverdächtige nach Geschäftseinbruch in Boele

Hagen-Boele (ots)

In der Nacht auf Dienstag (13.05.2025) stellten Polizeibeamte in Boele drei Jugendliche, die im Verdacht stehen, zuvor in ein Geschäft eingebrochen zu sein. Ein Sicherheitsdienst rief die Beamten gegen 01.30 Uhr zu dem Laden in der Hameckestraße. Über die Videoüberwachung des Objektes waren vier Personen zu erkennen, die sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Auf der Anfahrt gelang es den Einsatzkräften, drei der flüchtigen Jugendlichen (13, 15 und 17 Jahre alt) zu stellen. Die vierte Person konnte unerkannt flüchten. An dem Geschäft erkannten die Polizisten, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen und eine Notausgangstür geöffnet wurde. Die Beamten stellten zwei Mobiltelefone sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

