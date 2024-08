Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Schwerer Arbeitsunfall in Albersbösch

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr war es auf einer Baustelle in der Burdastraße zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein Arbeiter schwer verletzt wurde. Ein Baukran sollte ein mehrere Meter langes und schätzungsweise 600 kg schweres Metallgestell auf der Baustelle des Erweiterungsbaus der Montessori-Schule bewegen, als dieses unvermittelt umkippte und einen Handwerker erfasste. Der Mann wurde im Hüft- und Beinbereich einklemmt und schwer verletzt. Die Kollegen des Arbeiters reagierten sehr besonnen und begannen bereits während der Alarmierungsphase, mit einem Radlader die Befreiung einzuleiten und das umgefallene Strebengitter mit Holzbohlen zu unterbauen. Die Feuerwehr Offenburg konnte das Metallgestell mit Hilfe ihres Fahrzeugskranes anheben und den schwer verletzten, etwa 50 Jahre alten Handwerker aus seiner lebensbedrohlichen Lage retten. Er wurde von einem Notarzt-Team versorgt und in das Klinikum gebracht. Die 22 Einsatzkräfte des Rüstzuges waren mit sechs Fahrzeugen eine gute Stunde tätig. Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen eingeleitet.

